Цены на кофе к новому году могут вырасти на 20%

В связи с неурожаем в Латинской Америке эксперты предсказывают увеличение цен на кофе к зиме. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минсельхоз и Федеральную таможенную службу. С начала года стоимость продукта уже возросла на 21%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, растворимый кофе уже подорожал на 9%, натуральный кофе — в зёрнах и молотый — подорожал на 6%. Сообщается, что наименьшие изменения в стоимости напитка зафиксированы в кофейнях. Там цена за стакан кофе увеличилась на 3%.

— Рестораны закупают кофе элитных сортов, а на него цены не менялись. В данном случае речь о массовых поставках, и изменения лучше всего будут видны в супермаркетах, — сообщил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Представители торговых организаций отметили, что рост закупочных цен на кофе зависит от поставщика.