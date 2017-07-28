За два года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов

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За два года из российских авиакомпаний уволилось около 200 пилотов

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Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

С начала 2015 года из российских авиакомпаний уволились около 200 пилотов. Такие результаты получила Росавиация в ходе опроса авиаперевозчиков. Как сообщают "Известия", 100 из них перешли на работу в иностранные авиакомпании.

Учитывая, что всего в стране работают 12 тыс. летчиков, Росавиация пришла к выводу, что обострившаяся в этом году проблема дефицита летного состава объясняется не столько массовым оттоком пилотов, сколько ростом авиаперевозок и приобретением большого количества новых воздушных судов.

Отметим, что ранее причиной дефицита сотрудников назывался возникший в последние годы массовый отток пилотов в азиатские авиакомпании.

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