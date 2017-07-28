Лучше бы Михалкова на роль Николая II взяли. Аксёнов раскритиковал выбор Учителя

По словам главы Крыма, играть роль русского царя в фильма "Матильда" должны те люди, которые с ним могут ассоциироваться у зрителей.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в разговоре с журналистами раскритиковал режиссёра Алексея Учителя за то, что он решил выбрать на роль Николая II в фильме "Матильда" немецкого актёра Ларса Айдингера. По его мнению, на эту роль мог бы хорошо подойти режиссёр Никита Михалков.

— Какой смысл было приглашать на роль русского царя актёра немецкого, который, по информации СМИ, играл в каких-то порнографических фильмах. Должен быть известный кто-то из наших, российских, актёров, режиссёров, Михалков Никита Сергеевеч. Те люди, которые могут ассоциироваться с ролью царя, — говорит Аксёнов.

Сам он, однако, воздержался от оценки фильма, сославшись на то, что картина ещё не вышла. Сергей Аксёнов подчеркнул, что сможет что-то сказать о новой картине только после того, как её посмотрит.

Однако Аксёнов подчеркнул, что полностью поддерживает депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, которая уже инициировала проверку "Матильды", и уважает её мнение относительно фильма.

— Я отношусь к Поклонской с уважением. Она честный человек. Она выступает за конкретные идеологические мотивы. Она отстаивает ту точку зрения, в которую верит, — отметил глава Крыма.

Напомним, что ранее 37 депутатов Госдумы РФ подписали запрос Натальи Поклонской о принятии мер против фильма "Матильда" режиссёра Алексея Учителя.