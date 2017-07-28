Гульнаре Каримовой предъявили обвинение по шести статьям, среди которых мошенничество и фальсификация документов.

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова арестована. Её заключили под стражу после того, как предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Об этом сообщает Генпрокуратура республики.

— Предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан, и в отношении неё избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — отмечается на сайте надзорного ведомства Узбекистана.

Так, дочь бывшего президента обвиняется в мошенничестве, нарушении правил торговли, фальсификации документов, нарушении таможенного законодательства, сокрытии валюты и легализации доходов, полученных преступным путём.

Отмечается, что ей предъявили обвинение по шести статьям в связи с собранными доказательствами, а также показаниями членов преступной группировки и потерпевших. Кроме того, следствие обнаружило в 12 странах активы ОПГ, в связях с которой Каримову и обвиняют. Узбекистан уже направил представителям этих государств постановление об аресте счетов.