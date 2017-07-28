В Гонконге турист проглотил алмазов на 6 млн долларов

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В Гонконге турист проглотил алмазов на 6 млн долларов

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Фото: © РИА Новости/Юрий Сомов

По информации СМИ, ЧП произошло накануне в одном из ювелирных магазинов на Веллингтон-стрит.

Турист из Иордании попытался ограбить ювелирный магазин в Гонконге, но, испугавшись полицейских, проглотил девять бриллиантов стоимостью в шесть миллионов долларов. Об этом пишет Синьхуа.

Сообщается, что злоумышленник ударил сотрудницу магазина, а затем попытался вскрыть сейф с деньгами, но внезапно сработала сигнализация. Испугавшись, преступник спрятался в подсобке. Однако полицейским всё же удалось задержать мужчину.

Правоохранители нашли при нём восемь бриллиантов стоимостью в 89 миллионов долларов. Также выяснилось, что злоумышленник проглотил ещё девять драгоценных камней стоимостью в шесть миллионов долларов. В результате мужчину увезли в больницу.

<p>Фото: scmp.com</p>

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