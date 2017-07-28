Саакашвили ответил на слова Трампа о том, что Украина саботировала его кампанию

Ранее президент США обвинил Украину в поддержке своей соперницы в борьбе за пост главы государства Хиллари Клинтон и потребовал провести расследование.

Михаил Саакашвили заявил, что в США имели место "грязные игры" украинских олигархов. Об этом политик сказал в интервью американскому телеканалу CNN.

— Мир должен отдать украинцам должное за их героическое сопротивление, но, с другой стороны, президент Трамп был прав. Имеют место грязные игры, начатые некоторыми украинскими олигархическими кругами, — пояснил Саакашвили.

Он добавил, что в стране ценят поддержку со стороны Соединённых Штатов.

Напомним, накануне в администрации Порошенко заявили, что Саакашвили лишили украинского гражданства, потому что он предоставил недостоверные данные о себе. Позже стало известно, что политик вылетел в США.