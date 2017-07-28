В Москве объявили экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды

Уже в ближайшие часы погода в столице ухудшится: начнутся дождь, гроза и шквалистый ветер.

Столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды в Москве. По данным ведомства, она испортится уже в ближайшие часы. Ожидается, что жителей столицы настигнут дождь, сильный ветер и гроза.

— В ближайшие часы с сохранением до 21 часа вечера 28 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, порывы ветра 13–18 метров в секунду, — отмечается в сообщении столичного главка МЧС.

Ранее сообщалось, что в пятницу в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Предупреждение было распространено из-за высокой температуры, сильного ветра и грозы.