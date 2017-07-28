Число зарегистрированных браков в России за полгода выросло на 8,5%

Число браков в России за период с января по май 2017 года выросло на 8,5 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Так, в прошлом году было зарегистрировано 275,4 тысячи браков. А уже в этом году эта цифра составила 298,9 тысячи.

Но несмотря на это в стране увеличилось и количество разводов. Если в прошлом их было зарегистрировано 246,6 тысячи, то в этом — 247,7 тысячи.

По данным экспертов, рост количества зарегистированных браков вызван тем, что в жить в браке стало выгоднее и удобнее, поскольку покупательная способность россиян значительно снизилась в этом году.