Синоптики: В Москве сохранится жаркая погода, несмотря на возможные грозы

Ранее МЧС объявило в столичном регионе экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

В Москву и Подмосковье пришла зона неустойчивой погоды, но похолодания пока не предвидится, заявил Лайфу специалист центра погоды ФОБОС Александр Синенков.

— Грозы будут преимущественно на юге и юго-востоке Московской области, но дождевые облака пройдут в том числе над столицей. В это время возможны кратковременные шквалистые усиления ветра, лучше их где-то переждать, — пояснил синоптик.

По его словам, сегодня днём в Москве столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов, по области — до +26...+31 градуса.

Напомним, накануне, 27 июля, МЧС также предупреждало жителей и гостей Москвы о возможности кратковременных дождей, града и усиления ветра местами до 12–17 метров в секунду.