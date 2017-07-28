"Теряющая разум сверхдержава". Пушков осудил США за введение новых санкций

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"Теряющая разум сверхдержава". Пушков осудил США за введение новых санкций

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Алексей Пушков. Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Ранее стало известно о том, что американский сенат подавляющим большинством голосов принял законопроект об ограничительных мерах.

Сенатор Алексей Пушков осудил США за введение новых санкций в отношении России и заявил, что данный поступок означает объявление политической войны. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Поддержав санкции, сенат показал, что его не волнуют последствия данных нововведений, подчеркнул Пушков.

Напомним, Сенат США принял законопроект о санкциях против России. Ранее Дональд Трамп поддержал этот документ, при этом представитель Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что президент может наложить на него вето, чтобы согласовать более жёсткий вариант ограничительных мер.

Данный законопроект российский президент назвал особым цинизмом и заявил, что страна будет вынуждена ответить на хамство США.

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