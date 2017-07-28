Больше секса и убийств! Новые серии "Игры престолов" могут продлить до 120 минут

Программный директор HBO обрадовал фанатов культового сериала известием о том, что эпизоды финального сезона будут намного длиннее.

Поклонники "Игры престолов" с трудом смирились с мыслью о том, что в 8-м сезоне популярного сериала будет всего шесть эпизодов. Но программный директор HBO Кейси Блойс озвучил для них радостную весть: каждая новая серия будет длиться дольше, чем в предыдущих сезонах, причём создатели сериала готовы отвести на каждый эпизод по 120 минут — рекордная цифра для телевизионной франшизы, передаёт The Hollywood Reporter.

По словам Блойса, если бы речь шла о любом другом сериале, руководство HBO вряд ли пошло бы на этот шаг. Однако "Игра престолов", пожалуй, сможет намертво приковать зрителей к экранам на два часа без учёта рекламы.

— Два часа на эпизод кажутся чрезмерными, но это отличное шоу, поэтому кто знает, — подчеркнул он.

Отметим, что седьмой сезон сериала содержит стандартные часовые эпизоды за исключением 82-минутного финала.

К слову, для британских сериалов продолжительность каждого эпизода как у полнометражного фильма — это уже тенденция. По этому пути, в частности, пошли создатели нового "Шерлока" и "Чёрного зеркала".