Porsche отзовёт 22 тыс. автомобилей в Европе из-за дизельного скандала

До данным Минтранса ФРГ, в машинах было установлено программное обеспечение, занижающее объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу.

Porsche отзовёт в Европе более 20 тыс. автомобилей модели Cayenne с трёхлитровым дизельным двигателем и возьмёт на себя все расходы по их ремонту. Об этом заявил министр транспорта Германии Александер Добриндт, его слова цитирует Suddeutsche Zeitung.

По словам Добриндта, такое же программное обеспечение, занижающее показатели выбросов вредных веществ, может быть установлено в автомобилях Volkswagen Touareg с аналогичным двигателем.

По данным Bloomberg, 7,5 тыс. автомобилей, попадающих под отзыв, ездят по дорогам Германии.

Ранее стало известно, что в Европе отзовут три миллиона "мерседесов" для того, чтобы проверить их на соответствие стандартам "Евро-5" и "Евро-6".