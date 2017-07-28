Воспитателя детского лагеря под Москвой подозревают в растлении детей

Во время допроса молодой человек уже дал признательные показания, после чего его поместили под стражу.

В Рузском районе Московской области воспитатель детского оздоровительного лагеря подозревается в растлении двоих детей 2005 года рождения. Следствие установило, что молодой человек совершил развратные действия без применения насилия в отношении воспитанников учреждения. ЧП произошло ночью 25 июля.

Воспитатель полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Развратные действия в отношении двух лиц". Молодого человека поместили под стражу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия и собирают доказательства.