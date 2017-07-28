ФСБ задержала 7 выходцев из Центральной Азии за подготовку терактов в Петербурге

По данным спецслужб, они готовили атаку в местах массового скопления людей, в том числе и на железнодорожном транспорте.

Сотрудники ФСБ РФ задержали группу из семи выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают представители спецслужбы.

По информации ФСБ РФ, они готовили атаку на железнодорожный транспорт. Кроме того, они планировали совершить теракты и в других местах массового скопления людей.

Их личности пока не разглашаются.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что с начала года в нашей стране удалось предотвратить 12 терактов.