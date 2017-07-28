Финансовый омбудсмен: Банк "Югра" неправильно расставлял приоритеты

Сегодня ЦБ РФ лишил лицензии банк "Югра" в связи с тем, что он полностью утратил свой капитал.

Банк "Югра" широко кредитовал собственный бизнес, поэтому терпел убытки и "терял масштаб", заявил Лайфу финансовый омбудсмен Павел Медведев.

— Это, как правило, ведёт к беде. Банк — совсем не случайное и не обычное предприятие. Банк имеет дело с огромным кругом людей и, если руководители банка кредитуют собственный бизнес, они теряют масштаб. Хорошо, когда бизнес благополучный, но когда нужно делить, что называется, последний рубль, есть большие опасения, что кредиторы собственного бизнеса этот рубль отдадут своему бизнесу, а банк будет убыточным, — пояснил Медведев.

По его словам, лишение "Югры" лицензии произошло не вдруг, и теперь у банка почти нет шансов восстановиться.

— Они терпели очень большие убытки с 1 января 2016 года и до середины 2017 года. Всего они потеряли более 50 миллиардов рублей, тогда как их капитал в начале 2016 года составлял всего 62 миллиарда рублей. Потери грандиозные, нужно было давно принимать меры по спасению банка, — добавил эксперт.

При этом президент Ассоциации региональных банков Россия Анатолий Аксаков выразил надежду, что Агентство по страхованию вкладов сможет рассчитаться со всеми вкладчиками "Югры".

— Банк довольно большой, там много клиентов обслуживается. Приходится рассчитывать, что активов будет достаточно, чтобы рассчитаться со всеми, — пояснил Аксаков.

Отметим, ранее в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что оздоровление "Югры" экономически нецелесообразно.