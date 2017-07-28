Привет сверху. Журналистка уронила ноутбук на голову американского сенатора

Девушка сразу же извинилась перед сенатором и сказала, что у неё выдался весьма тяжёлый день.

"Тяжёлый привет" прилетел сенатору от Республиканской партии США Тиму Скотту по голове со второго этажа от журналистки Хайли Берд во время заседания по вопросу об отмене реформы здравоохранения Obamacare. Об этом сообщает The Hill.

On the Senate floor, @SenatorTimScott gets hit by a reporters notebook that feel from the gallery above: pic.twitter.com/qmpyX4ZEdA — Frank Thorp V (@frankthorp) July 28, 2017

Как оказалось, журналистка случайно уронила на голову Скотту свой рабочий ноутбук. От случившегося сенатор резко подскочил и начал оглядываться по сторонам.

Поняв, что произошло, он посмеялся и снова занял своё рабочее место. К счастью никаких травм Тим Скотт не получил.

В свою очередь, журналистка извинилась перед ним за неуклюжесть, сказав, что у неё был очень тяжёлый день.

— Я случайно уронила ноутбук — день ведь был тяжёлым. Сенаторы Тим Скотт и Бен Сасс, прошу у вас прощения. Это не было нападением, — сказала девушка в своё оправдание.