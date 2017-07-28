СМИ рассказали о многомиллиардной стоимости SpaceX

Читайте также

СМИ рассказали о многомиллиардной стоимости SpaceX

184

Старт ракеты-носителя Falcon 9 в апреле 2017 года. Фото: spacex.com

Космическая компания Илона Маска является одной из самых дорогих частных организаций.

Рыночная стоимость космической компании SpaceX Илона Маска достигла 21 миллиарда долларов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на консалтинговую фирму Equidate.

Примечательно, что такой стоимости удалось достичь благодаря тому, что производитель космической техники SpaceX привлёк 350 миллионов долларов.

В SpaceX никаких комментариев не дают и не раскрывают подробности и список инвесторов.

Стоит отметить, что ещё два года назад стоимость компании составляла всего 11 миллиардов долларов.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!