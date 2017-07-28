Достойна "Эмми". Ползущий по руке паук не заставил журналистку Fox прервать эфир

Пользователи "Твиттера" призвали присудить телевизионную премию "Эмми" самой бесстрашной журналистке. Сотрудница редакции Fox в Далласе Шэннон Мюррей провела репортаж о протестах в местном аэропорту с пауком на плече.
Как насекомое оказалось на теле работающего в прямом эфире репортёра — неизвестно. Однако на лице Шэннон не дрогнул ни один мускул: девушка невозмутимо продолжила вести эфир, будто не замечая паука.
К слову, сама журналистка после эфира призналась, что прекрасно чувствовала, как по ней кто-то ползёт, однако она не могла видеть, кто именно. Девушка старалась не концентрировать внимание на этих неприятных ощущениях, чтобы довести репортаж до конца без слёз и истерик.
— Для тех, кто спрашивает: да, я это чувствовала, — говорит она.
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