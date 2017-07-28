Достойна "Эмми". Ползущий по руке паук не заставил журналистку Fox прервать эфир

Девушка невозмутимо продолжила вести свой репортаж, будто не замечая огромное насекомое на своём теле. Ну или действительно не замечала.

Пользователи "Твиттера" призвали присудить телевизионную премию "Эмми" самой бесстрашной журналистке. Сотрудница редакции Fox в Далласе Шэннон Мюррей провела репортаж о протестах в местном аэропорту с пауком на плече.

Как насекомое оказалось на теле работающего в прямом эфире репортёра — неизвестно. Однако на лице Шэннон не дрогнул ни один мускул: девушка невозмутимо продолжила вести эфир, будто не замечая паука.

К слову, сама журналистка после эфира призналась, что прекрасно чувствовала, как по ней кто-то ползёт, однако она не могла видеть, кто именно. Девушка старалась не концентрировать внимание на этих неприятных ощущениях, чтобы довести репортаж до конца без слёз и истерик.

— Для тех, кто спрашивает: да, я это чувствовала, — говорит она.