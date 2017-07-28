Пять тонн мусора подкинули на территорию детского медицинского центра во Львове

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Пять тонн мусора подкинули на территорию детского медицинского центра во Львове

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Судя по фотографиям, появившимся на "Фейсбуке", речь идёт о пластиковых бутылках, пакетах и прочих полиэтиленовых отходах.

В ночь с 26 на 27 июля на территории Западноукраинского специализированного детского медицинского центра неизвестные выгрузили несколько тонн отходов. Об этом сообщается на официальной странице больницы на "Фейсбуке".

— Неизвестные "господа" оставили на территории Центра около пяти тонн полиэтиленовых отходов, надеясь, видимо, что это поможет нам спасти больше детских жизней. Мы, конечно, написали заявление в полицию, чтобы наконец суметь поблагодарить за такой щедрый дар лично, — говорится в посте.

Напомним, в мае мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе скопилось более семи тысяч тонн мусора, который некуда вывозить.

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