Сычёв: Дрогба сначала меня обидел, а потом ел блинчики моей мамы

Российский футболист Дмитрий Сычёв, выступавший с 2003 по 2004 год за клуб "Марсель", рассказал о конфликтной ситуации с партнёром по команде — ивуарийцем Дидье Дрогба.

Российский футболист Дмитрий Сычёв, игравший с 2003 по 2004 год в составе французского клуба "Марсель", рассказал о конфликте с коллегой по команде — ивуарийским игроком Дидье Дрогба. Его рассказ приводит "Чемпионат.com".

Сычёв рассказал, что как-то раз во время командного ужина тренер попросил каждого игрока высказать своё мнение о причинах неудач в серии последних игр. Тогда Дрогба без стеснения заявил, что в клубе три слабых звена и одно из них — Дмитрий Сычёв.

— Он голы не может забить, — пояснил тогда ивауариец.

При этом после этого высказывания африканец вёл себя как ни в чём не бывало. Уже через неделю, когда Сычев праздновал день рождения, Дрогба активнее всех налегал на блины с икрой, привезённые Дмитрию его мамой.

— Для него всё было нормально, а меня вот резануло. Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил? — до сих пор удивляется Сычёв.

В июле этого года 33-летний россиянин подписал контракт с клубом "Локомотив-Казанка". Ивуарийский нападающий Дрогба, которому весной исполнилось 39 лет, играет за американскую команду "Финикс Райзинг".