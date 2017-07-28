Рогозин заявил, что аэропорт Кишинёва пытался не пустить делегацию из РФ

Ранее власти Молдавии запретили вице-премьеру прилетать в страну на самолёте Минобороны.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Кишинёвский аэропорт попытался отказать в прилёте рейсу из Домодедово, на котором планирует прибыть российская делегация. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

В Кишинёве попытались отказать в прилете рейсу из Домодедово компании S7, на котором планирует вылететь наша делегация pic.twitter.com/miydPjnt4q — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июля 2017 г.

Отметим, что визит российской делегации в Молдавию во главе с Дмитрием Рогозиным должен состояться в честь 25-летия проведения операции по поддержанию мира на Днестре. Однако МИД страны решил не принимать в Кишинёве самолёты Минобороны РФ. Несмотря на это, вице-премьер заявил, что не намерен отменять визит. Более того, Рогозин даже предложил властям Молдавии выбрать вид транспорта, на котором он сможет прибыть в страну.