Рогозин заявил, что аэропорт Кишинёва пытался не пустить делегацию из РФ

Читайте также

Рогозин заявил, что аэропорт Кишинёва пытался не пустить делегацию из РФ

1851

Дмитрий Рогозин. Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов

Ранее власти Молдавии запретили вице-премьеру прилетать в страну на самолёте Минобороны.

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что Кишинёвский аэропорт попытался отказать в прилёте рейсу из Домодедово, на котором планирует прибыть российская делегация. Об этом он написал на своей странице в "Твиттере".

Отметим, что визит российской делегации в Молдавию во главе с Дмитрием Рогозиным должен состояться в честь 25-летия проведения операции по поддержанию мира на Днестре. Однако МИД страны решил не принимать в Кишинёве самолёты Минобороны РФ. Несмотря на это, вице-премьер заявил, что не намерен отменять визит. Более того, Рогозин даже предложил властям Молдавии выбрать вид транспорта, на котором он сможет прибыть в страну.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!