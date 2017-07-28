Москва требует сократить количество американских дипломатов в России

В МИД РФ отмечают, что в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге могут остаться работать 455 дипломатов.

МИД РФ предложил сократить количество американских дипломатов, которые работают на территории нашей страны. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В частности, Москва требует оставить в столице, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке столько американских дипломатов, сколько российских работает на территории Штатов.

— Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек, — отмечается на сайте внешнедипломатического ведомства.

Поясняется, что такое предложение может стать ответом на санкции Штатов, которые уже одобрили в конгрессе и сенате США. Закон осталось подписать американскому президенту Дональду Трампу.