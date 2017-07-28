После травли комаров в прудах Измайловского парка погибла вся рыба

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После травли комаров в прудах Измайловского парка погибла вся рыба

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Серебряно-Виноградный пруд в парке Измайлово. Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Отраву местные егеря рассыпали в Лебедянский пруд. В итоге на поверхность водоёма всплыла почти тонна пресноводных.

Сотрудники Измайловского парка в Москве пытались вывести личинок комаров, обильно расплодившихся в Лебедянском пруду Измайловского парка, и убили почти всю рыбу в водоёме. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как пишет издание, смерти животных никто не хотел — местные егеря высыпали отраву в пруд для насекомых, но часть её стала обедом и для рыб. В итоге на поверхность водоёма всплыла почти тонна пресноводных.

Теперь сотрудников парка проверит природоохранная прокуратура.

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