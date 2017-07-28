Мэр Новокузнецка назвал зверушками девочек, сжёгших пианино в центре города

Ранее двое подростков сожгли музыкальный инструмент в арт-сквере в центре города. Инцидент попал на камеры наблюдения.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал девочек, сжёгших пианино, зверушками и пообещал заплатить 50 тысяч рублей за их поимку. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл 26 июля. Судя по записи, девочки подбежали к пианино, одна из них сыграла на музыкальном инструменте, после чего нарушительницы накидали на клавиши горящей бумаги и убежали.

По сообщениям местных СМИ, девочек уже поймали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Между тем в сквере уже поставили новое пианино.