Мэр Новокузнецка назвал зверушками девочек, сжёгших пианино в центре города

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов назвал девочек, сжёгших пианино, зверушками и пообещал заплатить 50 тысяч рублей за их поимку. Об этом сообщает Mash.
На днях мы с радостью говорили о том что наши обустроеные общественные пространства стали примером лучших муниципальных практик. Одно из них наш Арт Сквер. Там собираются молодёжь и дети. Родители радуются, глядя на то как ребята танцуют и поют. Сегодня стало известно что две особы (снимок с камеры наблюдения) подожгли пианино, находящееся там. Вопрос:зачем!? Почему? Считаю это зверство и проявление неуважения ко всем нам, горожанам. Уважаемые друзья, прошу вас обратить внимание на это происшествие и приложить все усилия чтобы найти этих зверушек. Для тех кто приведёт их в полицию гарантирую вознаграждение 50.000 рублей.
Инцидент произошёл 26 июля. Судя по записи, девочки подбежали к пианино, одна из них сыграла на музыкальном инструменте, после чего нарушительницы накидали на клавиши горящей бумаги и убежали.
По сообщениям местных СМИ, девочек уже поймали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").
Между тем в сквере уже поставили новое пианино.
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