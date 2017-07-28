"Это шантаж". В МИД РФ отреагировали на закон о новых санкциях США

В Москве отмечают, что ограничительные меры нацелены на создание недобросовестных преимуществ для Штатов в экономике.

В МИД РФ оценили законопроект о новых санкциях США против Москвы как шантаж. Причём, по данным внешнеполитического ведомства, он несёт угрозу для многих стран мира и зарубежного бизнеса в целом.

— Подобный шантаж, нацеленный на ограничение взаимодействия зарубежных партнёров с Россией, несёт в себе угрозу для многих стран и международного бизнеса, — поясняется в заявлении МИД РФ.

Как ранее сообщалось, Конгресс и Сенат США одобрили введение закона о новых санкциях в отношении России. Документ осталось подписать американскому президенту Дональду Трампу.