В Москве у ветерана ВОВ украли деньги на похороны

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В Москве у ветерана ВОВ украли деньги на похороны

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Из-за своей доверчивости 93-летняя жительница столицы Людмила Исааковна лишилась 500 тысяч рублей.

В Москве у ветерана Великой Отечественной войны украли деньги на похороны. Как сообщает паблик Mash, у Людмилы Исааковны похитили около 500 тысяч рублей, которые она копила всю жизнь.

Преступники прошли в квартиру ветерана под предлогом получения льгот. Доверчивая старушка впустила незнакомцев и в результате лишилась 520 тысяч.

Только спустя девять дней пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. А сын Людмилы Исааковны после случившегося взял для неё кредит на 200 тысяч.

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