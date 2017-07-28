В Москве у ветерана ВОВ украли деньги на похороны

В Москве у ветерана Великой Отечественной войны украли деньги на похороны. Как сообщает паблик Mash, у Людмилы Исааковны похитили около 500 тысяч рублей, которые она копила всю жизнь.
Преступники прошли в квартиру ветерана под предлогом получения льгот. Доверчивая старушка впустила незнакомцев и в результате лишилась 520 тысяч.
Только спустя девять дней пенсионерка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. А сын Людмилы Исааковны после случившегося взял для неё кредит на 200 тысяч.
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