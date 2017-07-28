Песков: Кремлю пока нечего добавить на решение МИД РФ об ответе на санкции США

Как уже сообщалось, внешнеполитическое ведомство решило лишить Посольство США дачи в Серебряном Бору, а заодно потребовало сократить количество американских дипломатов в России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока ничего не будет добавлять по поводу решения МИД России об ответе на санкции США.

— По всем санкционным и контрсанкционным делам было заявление МИД — там всё изложено, мне нечего добавить. Соответственно, добавлять я не буду, — заявил представитель Кремля журналистам.

При этом Песков призвал ознакомиться с текстом документа, который уже опубликован на сайте внешнеполитического ведомства. Он также указал, что решение МИД РФ связано именно с принятием закона о санкциях.

В МИД РФ предложили сократить количество дипломатов США, которые работают в российских городах. Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве лишили американское посольство дачи в Серебряном Бору.