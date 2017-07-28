Песков: Создание предвыборного штаба Путина на повестке дня пока не стоит

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами заявил, что в настоящий момент создание предвыборного штаба Владимира Путина на повестке дня пока не стоит.

— Это гипотетические рассуждения. Пока никаких штабов нет, до создания штабов далеко, до избирательной кампании далеко. Пока это не стоит на повестке дня, — сказал Песков.

Он подчеркнул, что все сообщения о том, что руководитель Администрации Президента Антон Вайно якобы может возглавить штаб Владимира Путина, ни на чём не основаны.

Напомним, что не так давно ряд СМИ со ссылкой на неназванные источники сообщили о том, что именно Антон Вайно может возглавить предвыборный штаб Владимира Путина.