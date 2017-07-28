В Кремле прокомментировали лишение лицензии банка "Югра"

Ранее сообщалось, что данное кредитное учреждение полностью утратило свой капитал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что Кремль не вмешивается в ситуацию вокруг банка "Югра". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Центробанк, помимо того, что он занимается регулированием деятельности каждого отдельно взятого банка, ещё отвечает за стабильность финансовой системы страны в целом. Поэтому, безусловно, есть все основания полагать, что все принимаемые решения принимаются после общей оценки всей ситуации, — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков подчеркнул, что Кремль не будет давать никаких оценок, касаемых деятельности банка.

— Ещё раз повторяем: мы никак не вмешиваемся в эту ситуацию и не даём оценку правильности или неправильности. Это независимый мегарегулятор, — заключил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Центробанк лишил лицензии банк "Югра" за утрату капитала. Позже финансовый омбудсмен рассказал Лайфу, что кредитное учреждение неправильно расставляло приоритеты.