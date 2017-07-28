Путин и президент Финляндии после переговоров ещё 1,5 часа общались тет-а-тет

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Путин и президент Финляндии после переговоров ещё 1,5 часа общались тет-а-тет

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Фото: ©РИА Новости/Михаил Климентьев

Представитель Кремля пояснил, что между лидерами двух стран было конструктивное и насыщенное общение.

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Нийнистё после официальных переговоров ещё полтора часа общались тет-а-тет. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— После этого ещё около полутора часов два президента общались с глазу на глаз, состоялось очень такое насыщенное, конструктивное общение. И далеко за полночь президент, можно сказать, под утро, вернулся в Москву, — отметил Песков.

Кроме того, лидеры двух стран посетили оперу "Иоланта", которую показывали в Большом театре.

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