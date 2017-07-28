В "Росчайкофе" рассказали, повысится ли цена на горячие напитки

За последние полгода средние декларируемая стоимость кофе выросла, из-за чего в СМИ стали появляться сообщения о том, что цены на прилавках могут также увеличиться.

Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия в интервью Лайфу рассказал, почему россиянам пока не стоит ожидать повышения цен на горячие напитки в магазинах.

По его словам, за последнее полугодие средние декларируемые цены на кофе выросли, однако этот факт никак не влияет на формирование окончательной стоимости напитков на прилавках.

— Когда готовый кофе идёт через границу, то он облагается пошлиной. Пошлина берётся из той цены, которую декларирует поставщик. Таможня ужесточила правила, это моя версия происходящих событий, правила приёма цен от поставщиков. Таможня старается жёстче смотреть и относится к тем стоимостям, которые декларирует импортёр, — рассказывает Чантурия.

— Если раньше на это могли закрывать глаза, когда импортёр намеренно снижает стоимость импортного товара, чтобы заплатить меньшую пошлину, то сейчас таможня поставила задачу максимально усилить контроль за этой ситуацией. Соответственно, цены на импортируемый товар стали декларироваться выше, — говорит Чантурия.

Однако этот факт, по словам гендиректора "Росчайкофе", никак не влияет на формирование окончательной цены для потребителей. Импортёры попросту перераспределяют расходы на другие статьи, например, на логистику, благодаря чему сохраняют цену на прилавке неизменной.