Порошенко поддержал новые антироссийские санкции США

По мнению лидера Незалежной, это "решительный сигнал поддержки" Украины американскими парламентариями.

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал принятие новых антироссийских санкций Конгрессом США. Об этом лидер Незалежной написал на своей странице в "Фейсбуке".

Приветствую принятие Конгрессом Соединённых Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединённой и солидарной поддержки Украины американским парламентом Президент Украины Пётр Порошенко Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

— Верю в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания "агрессора", — добавил украинский лидер.

Напомним, Сенат США принял законопроект о санкциях против России. При этом президент РФ Владимир Путин называет новые ограничительные меры особым цинизмом и заявил, что страна будет вынуждена ответить на хамство Штатов.