Порошенко поддержал новые антироссийские санкции США

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал принятие новых антироссийских санкций Конгрессом США. Об этом лидер Незалежной написал на своей странице в "Фейсбуке".
Приветствую принятие Конгрессом Соединённых Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединённой и солидарной поддержки Украины американским парламентом
Президент Украины Пётр Порошенко
Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко
— Верю в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания "агрессора", — добавил украинский лидер.
Напомним, Сенат США принял законопроект о санкциях против России. При этом президент РФ Владимир Путин называет новые ограничительные меры особым цинизмом и заявил, что страна будет вынуждена ответить на хамство Штатов.
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