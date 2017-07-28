Порошенко поддержал новые антироссийские санкции США

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Порошенко поддержал новые антироссийские санкции США

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По мнению лидера Незалежной, это "решительный сигнал поддержки" Украины американскими парламентариями.

Президент Украины Пётр Порошенко поддержал принятие новых антироссийских санкций Конгрессом США. Об этом лидер Незалежной написал на своей странице в "Фейсбуке".

Приветствую принятие Конгрессом Соединённых Штатов Америки нового пакета санкций против России. Это решительный сигнал объединённой и солидарной поддержки Украины американским парламентом

Президент Украины Пётр Порошенко

Фото: © РИА Новости/Николай Лазаренко

— Верю в неизменную позицию США в вопросе справедливого и неотвратимого наказания "агрессора", — добавил украинский лидер.

Напомним, Сенат США принял законопроект о санкциях против России. При этом президент РФ Владимир Путин называет новые ограничительные меры особым цинизмом и заявил, что страна будет вынуждена ответить на хамство Штатов.

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