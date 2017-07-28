Бывший генсек НАТО призвал Европу и США не конфликтовать из-за санкций

Ранее в США представили пакет новых антироссийских ограничений, которые в том числе могут навредить странам ЕС.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что ЕС и Соединённые Штаты только сообща смогут достичь главной цели — улучшить отношения с РФ и стабилизировать ситуацию на Украине. Об этом он написал в материале для газеты Financial Times.

— У Европы и США одна конечная цель — обеспечение безопасности в Восточной Европе и нормализация отношений с Россией. Эта цель не должна приноситься в жертву в перекрёстном огне разных коммерческих интересов. Такой сценарий разрушит трансатлантическое единство по России и разделит Европу, — говорится в статье Расмуссена.

Напомним, сенат США подавляющим большинством голосов принял законопроект о новых санкциях против РФ. Эти ограничения могут нанести экономический и энергетический ущерб странам ЕС. В числе возможных контрсанкций СМИ называют ограничение доступа американских компаний к кредитам европейских банков.