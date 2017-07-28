Во Франции 456 воздушных шаров поднялись в небо, побив мировой рекорд

Самое большое количество воздушных шаров единовременно отправили в воздух во французской коммуне Шамбле-Бюссьер, сообщает BFM TV. Всего шаров было 456, что стало новым мировым рекордом.
Le #MAB2017 comme si vous y étiez ... sensations à #Chambley avec les équipes du #GrandEst + de photos sur https://t.co/FSyQ41z3yV pic.twitter.com/Soyj7aHKtU— Région Grand Est (@regiongrandest) 25 июля 2017 г.
#Magique #MAB2017 #Chambley pic.twitter.com/rTfzvJQlOn— HA Nicolas (@H_A_Nicolas) 26 июля 2017 г.
В этом году в Шамбли был побит рекорд двухлетней давности. Тогда от земли оторвались одновременно 433 шара.
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