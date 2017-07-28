Во Франции 456 воздушных шаров поднялись в небо, побив мировой рекорд

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Во Франции 456 воздушных шаров поднялись в небо, побив мировой рекорд

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Самое большое количество воздушных шаров единовременно отправили в воздух во французской коммуне Шамбле-Бюссьер, сообщает BFM TV. Всего шаров было 456, что стало новым мировым рекордом.

В этом году в Шамбли был побит рекорд двухлетней давности. Тогда от земли оторвались одновременно 433 шара.

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