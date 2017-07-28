В Китае "миньоны" сплавились по горной реке

К счастью, несмотря на большой вес костюмов и их громоздкость, ни один из членов "армии Грю" не пострадал.

В Китае туристы решили необычным образом сплавиться по горной реке в провинции Хунань. Об этом сообщает China Daily. Специально для этого они нарядились в костюмы миньонов — персонажей мультфильма "Гадкий я".

Tourists in Minion costumes enjoy leisure time on rubber rafts at a riverside scenic zone in Lianyuan, #Hunan province pic.twitter.com/LHmMC8tP9V — People's Daily,China (@PDChina) July 25, 2017

По данным издания, на такой перформанс они решились для того, чтобы развлечься и спасти себя от жары в 39 градусов.

В результате сплава все "миньоны" остались живы и здоровы.

Миньоны — это вымышленные персонажи-герои мультфильма "Гадкий я". Жёлтые существа небольшого роста с одним или двумя глазами, которые работают на Грю — главного героя фильма. В большинстве случаев миньоны делают очень глупые и весьма забавные вещи, что вызывает у зрителей смех и умиление.