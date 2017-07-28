Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 9% годовых

В совете директоров регулятора не исключают, что она может снизиться во второй половине 2017 года.

Ключевая ставка сохраняется на уровне 9% годовых , это решение было принято советом директоров Центробанка РФ в пятницу, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что ключевая ставка может снизиться во второй половине этого года, по крайней мере, в Банке России видят для этого пространство.

Совет директоров регулятора пояснил, что хоть и продолжается восстановление экономической активности, однако сохраняются краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски.