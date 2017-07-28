Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 9% годовых

Читайте также

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 9% годовых

1445

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В совете директоров регулятора не исключают, что она может снизиться во второй половине 2017 года.

Ключевая ставка сохраняется на уровне 9% годовых , это решение было принято советом директоров Центробанка РФ в пятницу, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что ключевая ставка может снизиться во второй половине этого года, по крайней мере, в Банке России видят для этого пространство.

Совет директоров регулятора пояснил, что хоть и продолжается восстановление экономической активности, однако сохраняются краткосрочные и среднесрочные инфляционные риски.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!