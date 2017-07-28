Греческий футболист справил нужду за воротами во время матча Лиги Европы в Киеве

В качестве туалета 23-летний полузащитник выбрал местечко за рекламными щитами, обрамляющими поле на киевском стадионе "Динамо".

Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Димитрис Пелкас удивил болельщиков странным поступком во время матча Лиги Европы против донецкого "Олимпика". 23-летний игрок справил нужду прямо за воротами, вместо того чтобы спуститься в подтрибунные помещения.

В качестве туалета Пелкас выбрал местечко за рекламными щитами, обрамляющими поле на киевском стадионе "Динамо", где проходил матч. Фотографией эпизода в соцсетях поделился украинский журналист Илья Губань.

Это уже не первый подобный случай в истории футбола. В таком же эпизоде был замечен бывший вратарь французского клуба "Марсель" Фабьен Бартез, который справил нужду прямо на поле, при этом пристально следя за ходом игры.