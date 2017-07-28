Греческий футболист справил нужду за воротами во время матча Лиги Европы в Киеве

Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК Димитрис Пелкас удивил болельщиков странным поступком во время матча Лиги Европы против донецкого "Олимпика". 23-летний игрок справил нужду прямо за воротами, вместо того чтобы спуститься в подтрибунные помещения.
В качестве туалета Пелкас выбрал местечко за рекламными щитами, обрамляющими поле на киевском стадионе "Динамо", где проходил матч. Фотографией эпизода в соцсетях поделился украинский журналист Илья Губань.
Это уже не первый подобный случай в истории футбола. В таком же эпизоде был замечен бывший вратарь французского клуба "Марсель" Фабьен Бартез, который справил нужду прямо на поле, при этом пристально следя за ходом игры.
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