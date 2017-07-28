Киевские музыканты-националисты отказались выступать в России

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Киевские музыканты-националисты отказались выступать в России

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Фото: vk.com/rukivbryuki

Ранее сообщалось о том, что группа "Руки'в брюки" приедет на фестиваль в Санкт-Петербург.

Киевские музыканты "Руки'в брюки" отказались выступать в Петербурге на Cyclebilly 2017, на котором они должны были стать хедлайнерами. Сообщение об этом появилось на официальной странице фестиваля.

Отметим, что "Руки'в брюки" — известная в Киеве группа, играющая в стиле рокабилли — смесь рок-н-ролла и буги-вуги. В родной стране музыкантов любят, но в Петербурге их приезду вряд ли бы были рады. Так, молодые люди известны своими националистическими настроениями. Например, лидер группы Александр Ремез три года назад снялся в документальном фильме о Степане Бандере, чем очень гордился.

<p>Фото: vk.com/realgonedaddy</p>

А гитарист Алексей Филиппенков после трагедии в Одессе "шутил" на своей странице в "Фейсбуке", называя погибших "колорадскими жуками".

Примечательно, что в соцсетях молодой человек очень активно высказывал свою антироссийскую позицию. Так, в 2014 году он делился со своими подписчиками картой мира, на которой вместо России — "океан мечты".

<p>Фото: vk.com/rukivbryuki</p>

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