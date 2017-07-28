Германия пригрозила США торговой войной из-за возможного ущерба от санкций

Сегодня стало известно, что сенат принял пакет антироссийских ограничений, которые в том числе могут ударить по экономике и энергетике стран ЕС.

Представители ведущих немецких компаний обвиняют Вашингтон в попытке защитить собственные интересы за счёт Европы, заявила министр экономики Германии Бригитте Циприс. Её слова цитирует Die Welt.

— Существует возможность ответных санкций, Всемирная торговая организация это предусматривает, — сказала Циприс, подчеркнув, что Европа отплатит Штатам "той же монетой".

Die Welt отмечает, что это довольно жёсткий тон для разговора между союзниками.

Ранее представители европейских компаний уже заявили, что США вводят санкции, чтобы увеличить экспорт своей нефти и газа. В частности, бизнесмены из Германии боятся, что законопроект может повредить строительству газопровода "Северный поток — 2", которым занимается "Газпром".

— Этот закон навис как дамоклов меч над европейскими фирмами, действующими в энергетическом секторе, — цитирует Die Welt главу правления Немецко-российской внешнеторговой палаты Михаэля Хармса.

Напомним, в Европе уже предупреждали США о возможности контрсанкций. В их числе СМИ называли ограничение доступа американских компаний к кредитам европейских банков.