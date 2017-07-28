Британец простирнул своих котят в машинке, после чего назвал их Персил и Даз

Животные залезли в гору белья для стирки и решили там вздремнуть, что едва их не погубило.

Два котёнка чудесным образом выжили после того, как оказались во включённой стиральной машинке. Об этом сообщает The Telegraph.

Животные уснули в корзинке для белья в тот момент, когда их владелец выгрузил её содержимое в машинку и запустил стирку при температуре в 40 градусов.

Через несколько минут мужчина услышал громкий звук и увидел, как котята крутятся в барабане. Он немедленно остановил стирку и достал мокрых, но живых котят из машины.

После этого инцидента животным дали клички Персил и Даз — в честь стиральных порошков.