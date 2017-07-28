Голодный щенок пытался съесть последнее печенье и застрял головой в банке

Сначала хозяева 4-месячного щенка пытались освободить его самостоятельно с помощью мыла. Но потом сдались и отвели питомца к ветеринару.

Четырёхмесячный родезийский риджбек, который хотел "стащить" печенье из стеклянной банки, случайно застрял там головой. Сначала хозяева пытались освободить его самостоятельно, используя мыло и воду, однако попытки оказались тщетны. Малыша пришлось вести к ветеринарам, которые и вернули ему свободу. В питомнике признались, что видели такое впервые. О курьёзном случае пишет Daily Mail.

Greedy puppy is rushed to the vets after getting her head stuck in a glass cookie jar while trying to steal a treat https://t.co/Fo5THJuvI1 pic.twitter.com/VP15rCn5eq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 28 июля 2017 г.

Как рассказала хозяйка щенка миссис Унвин, это был не первый случай, когда озорной щенок попал в беду — раньше его часто ловили за кражу кукол Барби у пятилетней дочери хозяйки.