Голодный щенок пытался съесть последнее печенье и застрял головой в банке

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Голодный щенок пытался съесть последнее печенье и застрял головой в банке

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Сначала хозяева 4-месячного щенка пытались освободить его самостоятельно с помощью мыла. Но потом сдались и отвели питомца к ветеринару.

Четырёхмесячный родезийский риджбек, который хотел "стащить" печенье из стеклянной банки, случайно застрял там головой. Сначала хозяева пытались освободить его самостоятельно, используя мыло и воду, однако попытки оказались тщетны. Малыша пришлось вести к ветеринарам, которые и вернули ему свободу. В питомнике признались, что видели такое впервые. О курьёзном случае пишет Daily Mail.

Как рассказала хозяйка щенка миссис Унвин, это был не первый случай, когда озорной щенок попал в беду — раньше его часто ловили за кражу кукол Барби у пятилетней дочери хозяйки.

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