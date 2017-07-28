МИД РФ вызвал посла США Теффта

Примечательно, что посол Штатов в России уже выражал протест по поводу решения Москвы ввести ответные меры на санкции.

Министерство иностранных дел вызвало посла США в России Джона Теффта. В здании внешнеполитического ведомства ему вручили текст заявления об ответных мерах Москвы на санкции, которые ранее одобрили в Сенате Штатов.

— 28 июля в МИД РФ был вызван посол США Джон Теффт, которому был передан текст заявления о решениях, принятых в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов, а также вручены соответствующие дипломатические уведомительные ноты, — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Москве решили лишить американских дипломатов дачи в Серебряном Бору и предложили сократить количество сотрудников дипмиссии, которые работают в нашей стране. В свою очередь, сам Теффт выразил протест по поводу этого решения.