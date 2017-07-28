На выходных в Москве перекроют Сретенку

По информации столичной мэрии, движение транспорта также будет ограничено на 16 прилегающих переулках.

На улице Сретенке в эти выходные — 29 и 30 июля — будет полностью перекрыто движение транспорта в связи с проведением работ по укладке асфальта. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

— Ограничения будут действовать с 00:00 субботы, 29 июля, до 05:00 понедельника, 31 июля, — уточняется в сообщении.

Отметим, что движение транспорта также будет ограничено и на 16 прилегающих переулках. Так, в сторону Садового кольца можно будет проехать по Цветному бульвару и проспекту Академика Сахарова. Движение на Трубной улице, в Ананьевском и Костянском переулках меняться не будет.