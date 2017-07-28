Крым полностью обесточен

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Крым полностью обесточен

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Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко

Сейчас экстренные службы делают всё возможное для того, чтобы восстановить электроснабжение на полуострове.

Сегодня министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на территории всего полуострова.

— Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идёт активное восстановление четырёх линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова, — сказал Белик.

Сейчас аварийные службы всего полуострова, а также Краснодарского края работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.

Когда именно свет вернётся в дома крымчан, пока не сообщается.

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