Крым полностью обесточен

Сегодня министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на территории всего полуострова.
— Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идёт активное восстановление четырёх линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова, — сказал Белик.
Сейчас аварийные службы всего полуострова, а также Краснодарского края работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.
Когда именно свет вернётся в дома крымчан, пока не сообщается.
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