Крым полностью обесточен

Сейчас экстренные службы делают всё возможное для того, чтобы восстановить электроснабжение на полуострове.

Сегодня министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик заявил о полном отключении электроэнергии на территории всего полуострова.

— Произошло полное отключение электроэнергии в Крыму. Сработала противоаварийная автоматика в Краснодарском крае. Сейчас идёт активное восстановление четырёх линий. Работаем над тем, чтобы максимально быстро восстановить энергоснабжение полуострова, — сказал Белик.

Сейчас аварийные службы всего полуострова, а также Краснодарского края работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества.

Когда именно свет вернётся в дома крымчан, пока не сообщается.