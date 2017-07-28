Секс втроём обернулся для двух немок падением из окна и свёрнутой шеей

После постельных экспериментов с элементами экстрима невредимым остался только мужчина.

Две жительницы Германии были доставлены в больницу с множественными переломами и травмами, передаёт издание Express. Свои увечья они получили после того, как впервые решились на секс втроём. Причем БДСМ-эксперименты здесь ни при чём: всему виной несчастный случай.

Как рассказал прибывшим на вызов медикам третий участник неудавшейся оргии, всё произошло, когда кто-то предложил переместиться с дивана к подоконнику. Во время ласк одна из девушек потеряла равновесие и выпала из окна третьего этажа, сломав обе ноги.

Её напуганная партнёрша кинулась к ней на помощь, но поскользнулась на лестнице, повредив руку и свернув себе шею.

Обе девушки в момент госпитализации были обнажены. Единственным одетым и невредимым членом пылкой троицы остался мужчина.