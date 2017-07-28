Мощи Николая Чудотворца возвращаются на родину

До отправки в Россию святыня не покидала итальянский город Бари в течение 930 лет.

Мощи святого Николая Чудотворца отправляются из Санкт-Петербурга в итальянский город Бари, место их постоянного размещения. Сегодня в Свято-Троицком соборе Петербурга прошли проводы святыни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл божественную литургию.

Ковчег был доставлен в храм Христа Спасителя в Москву 21 мая. В Санкт-Петербург он был перевезён 13 июля. За эти два с небольшим месяца к мощам приклонились более двух миллионов паломников со всей России и ближнего зарубежья. Верующие выстаивали по 10 и более часов в километровых очередях.

Ковчег с мощами отправится в Италию сегодня из питерского аэропорта Пулково. До отправки в Россию святыня не покидала город Бари 930 лет.