Мощи Николая Чудотворца возвращаются на родину

Читайте также

Мощи Николая Чудотворца возвращаются на родину

3695

Священнослужители несут ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. Фото: © РИА Новости/Михаил Киреев

До отправки в Россию святыня не покидала итальянский город Бари в течение 930 лет.

Мощи святого Николая Чудотворца отправляются из Санкт-Петербурга в итальянский город Бари, место их постоянного размещения. Сегодня в Свято-Троицком соборе Петербурга прошли проводы святыни. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл божественную литургию.

Ковчег был доставлен в храм Христа Спасителя в Москву 21 мая. В Санкт-Петербург он был перевезён 13 июля. За эти два с небольшим месяца к мощам приклонились более двух миллионов паломников со всей России и ближнего зарубежья. Верующие выстаивали по 10 и более часов в километровых очередях.

Ковчег с мощами отправится в Италию сегодня из питерского аэропорта Пулково. До отправки в Россию святыня не покидала город Бари 930 лет.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!