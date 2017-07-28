Рябков: Предостерегаем Вашингтон. Это ответные меры

Замминистра иностранных дел РФ прокомментировал ограничение количества дипломатов США на территории страны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ограничение количества американских дипломатов на территории страны — это ответные меры на политику Вашингтона.

— Предостерегаем Вашингтон. Это ответные меры, — сказал Рябков.

Он также подчеркнул, что ответа от американской стороны на данное решение пока не последовало.

— Если сейчас на нас попробуют надавить, то последуют зеркальные шаги. Мы об этом американцам сказали и предупредили. Мы не исключаем для себя таких шагов, чтобы привести их в чувства, — сказал замминистра.

Также Рябков подчеркнул, что Россия ждала ровно семь месяцев возвращения своей дипсобственности в США, но чаша терпения оказалась переполнена.

— Вы понимаете, что объекты, принадлежащие Российской Федерации, причём обладавшие полным дипломатическим иммунитетом, противозаконно были изъяты ещё администрацией Обамы. Мы ждали семь месяцев, завтра ровно семь месяцев. Возврата этой собственности не произошло. Нам пытались выдвигать всякие неприемлемые условия, и в итоге чаша терпения переполнилась, — заявил Рябков.

По мнению замминистра, санкции, которые накануне принял Конгресс США, — это средство запугивания всего мира. Кроме того, он отметил, что в свойственной им манере США нелегитимно пытаются получить для себя конкурентные преимущества.