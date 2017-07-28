Сирот без рукавиц выгнали на уборку ядовитого борщевика в детском лагере в Коми

В результате шестеро детей получили сильные ожоги. Проверку инцидента в Пажгинской школе-интернате взял на контроль центральный аппарат СКР.

Воспитанников детского лагеря в селе Пажга в Сыктывдинском районе Коми отправили на уборку борщевика в рамках "трудового десанта". Формально уборка называлась прогулкой. Об этом сообщает Mash.

Воспитанники рубили ядовитые растения лопатой, никакой спецодежды и рукавиц им не выдали. В результате шесть человек получили сильные ожоги рук и ног. Когда ситуация получила огласку, педиатр Пажгинского интерната встал на сторону руководства заведения.

— Борщевик он такой, на жаре сам брызгается своим соком в детей! — заявил медик.

Известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации.

— На данный момент следователями уже опрошены воспитанники и медицинский персонал школы-интерната, проведены судебно-медицинские экспертизы на предмет наличия у детей телесных повреждений, изучается документация о проведении подросткам необходимого инструктажа сотрудниками учебного заведения, — говорится в сообщении СКР.

По данным портала БН Коми, предполагалось, что этим летом сирот отправят на отдых в Анапу (путёвки на Черноморское побережье выделили на 40 детей). Уточняется, что первую смену ребята провели в лагере "Чайка", после чего узнали, что путёвки были по непонятным причинам перераспределены.