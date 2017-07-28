Подача электричества в Крым восстановлена

В общей сложности регион оставался обесточен в течение часа. Причиной блэкаута стала аномально жаркая погода.

Подача электричества в Крым полностью восстановлена, а энергомост через Керченский пролив работает в штатном режиме. Об этом РИА "Новости" сообщил член Комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

Ранее стало известно, что причиной локального блэкаута стало замыкание со стороны Тамани: ЛЭП отключились из-за слишком жаркой погоды. В энергосистеме сработала защитная автоматика, но подача электричества на полуостров была приостановлена.

В общей сложности регион оставался обесточен в течение часа.