Путин призвал МВД РФ быть строже с лихачами на дороге

Владимир Колокольцев докладывал главе государства о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах.

Президент России Владимир Путин обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с призывом быть строже к лихачам на дорогах. По словам главы государства, именно из-за превышения скорости на трассах в основном происходят ДТП с тяжёлыми последствиями.

— Безусловно, качество дорог — это одна из ключевых проблем, но и с лихачами нужно построже. Потому что в основном ДТП с тяжёлыми последствиями происходят на междугородных, межрегиональных трассах, и основными причинами являются нарушение скоростного режима и выезд на сторону встречного движения, — отмечает Владимир Путин.

Ещё одной причиной является езда в состоянии алкогольного опьянения.